Полиция рассказала подробности смертельного ДТП под Рязанью

Проводится проверка.

Пресс-служба регионального управления МВД рассказала подробности ДТП, произошедшего в субботу, 26 сентября, под Рязанью.

Примерно в 14:10 на 286-ом километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» столкнулись Kia Rio, за рулем которого был 29-летний житель Рязанской области и Chevrolet Aveo под управлением 46-летней женщины.

Погибли водитель и 26-летняя пассажирка автомобиля Kia Rio. 28-летнего пассажира госпитализировали.

В Chevrolet Aveo погибли двое детей, женщину-водителя и ребенка госпитализировали.

Полиция проводит проверку.

Ранее выяснилось, что погибшими в аварии детьми оказались две девочки. Они были приемными. С места аварии появились фото и видео.