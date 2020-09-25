Елена Сорокина не пришла на суд по делу Карабасова

Ранее Карабасов не признал свою вину.

В пятницу, 25 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина не явилась на заседание суда по делу Сергея Карабасова. Глава администрации не смогла прийти из-за занятости, она находилась на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На суде Сорокина должна была выступить свидетелем. Она попросила перенести ее допрос на другой день. Первым свидетелем в суде выступила журналист Ирина Чепелева.

Ранее Карабасов не признал свою вину.

Напомним, чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

По версии следствия, начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.

О ситуации стало известно после того, как рязанская журналистка Ирина Чепелева сообщила Путину о том, что площадка исчезла.