Арестован мужчина, пытавшийся убить рязанскую семью

Расследование уголовного дела продолжается.

В Рязани арестовали жителя Московской области по обвинению в покушении на убийство трех человек, в том числе ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел 16 сентября 2020 в одной из квартир по улице Есенина в Рязани. Мужчина порезал проживавших там пенсионера, женщину, ее малолетнего сына. Пострадавших спасли медики.

Следователи задержали 25-летнего жителя Московской области, подозреваемого в преступлении.

Стало известно, что молодой человек ранее познакомился с 26-летней рязанкой в интернете и жил у нее в квартире последние несколько дней. В ночь на 16 сентября он ударил ножом девушку, ее пятилетнего ребенка, 69-летнего мужчину, а после скрылся.

Мужчину задержали в ночь на 19 сентября. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 30, пунктам «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство трех лиц, в том числе малолетнего»).

Расследование продолжается.

Ранее напавший рассказал о попытке убийства. Позже стало известно о травмах членов пострадавшей при нападении семьи.