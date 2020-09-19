Видео: напавший на семью рязанцев рассказал о попытке убийства

Мужчина нанес ножом удары женщине, ее сыну и деду.

Напавший на семью рязанцев рассказал о попытке убийства. Видео в субботу, 19 сентября, опубликовал региональный следком.

Мужчина подтвердил, что нанес ножом удары 27-летней женщине, ее пятилетнему сыну и 69-летнему деду.

«Точно не помню, кому сколько», — ответил подозреваемый на вопрос о количестве ударов.

Напомним, мужчину задержали в подмосковном хостеле. Около двух недель назад он переехал из города Мытищи к рязанке, чтобы жить вместе с ней.

На жителя Подмосковья завели дело по части 3 статьи 30, пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство двух или более лиц, включая малолетнего»).

Позже в СКР рассказали о травмах членов пострадавшей при нападении рязанской семьи.