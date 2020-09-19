В СКР рассказали о травмах членов пострадавшей при нападении рязанской семьи
Мужчина нанес ножом удары 27-летней женщине, ее пятилетнему сыну и 69-летнему деду.
В рязанском СУ СКР
Напомним, преступление произошло ночью в субботу, 19 сентября. Жители Мытищ нанес рязанцам удары ножом и скрылся. Его задержали в подмосковном хостеле.
Как оказался, мужчина около двух недель назад переехал из Подмосковья к рязанке, чтобы жить вместе с ней.
На мужчину завели дело по части 3 статьи 30, пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство двух или более лиц, включая малолетнего»).
Ранее нападавший рассказал о попытке убийства семьи.