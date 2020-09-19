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Житель Подмосковья пытался зарезать семью рязанцев
Подозреваемого задержали в Мытищах.

Житель Подмосковья пытался убить семью рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ночью в субботу, 19 сентября, мужчина нанес 27-летней женщине, ее 69-летнему деду и 5-летнему ребенку колото-резанные раны и скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке СОБРа Росгвардии задержали 24-летнего жителя города Мытищи в одном из местных хостелов. Его привезли в Рязань и передали следователям.

Как выяснилось, мужчина приехал к рязанке около двух недель назад, чтобы жить вместе.

На жителя Подмосковья завели дело по части 3 статьи 30, пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство двух или более лиц, включая малолетнего»).

Позже подозреваемый рассказал о случившемся.

Позже в СКР рассказали о травмах членов пострадавшей при нападении рязанской семьи.