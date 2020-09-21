В Рязани отрепетируют перекрытие моста у цирка

По словам заместителя Любимова, «это поможет просчитать все риски и избежать их».

До конца сентября в Рязани отрепетируют перекрытие моста у цирка. Мост перекроют на два дня, чтобы посмотреть, все ли готово к плановому ремонту. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщил зампред правительства Евгений Беленецкий.

По словам заместителя Любимова, «это поможет просчитать все риски и избежать их».

Напомним, что в Рязани на мосту через Лыбедский бульвар начался ремонт.

Под мостом планируют сделать тоннель, который свяжет две части Лыбедского бульвара. Он будет состоять из двух освещенных арок.

Ранее губернатор извинился перед рязанцами за предстоящее перекрытие моста. Власти рассказали о сроках перекрытия.