Видео: в Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек

Одним из мотивов преступления следствие считает ревность, которую преступник выместил на детях.

В Ярославской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.

15 сентября в Рыбинске женщина нашла мертвыми своих дочерей 8 и 13 лет. В убийстве с особой жестокостью и изнасиловании подозревают сожителя матери, к которому она переехала полтора месяца назад из Омской области.

Мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы. Ранее его судили за изнасилование и убийство ребенка.

После убийства девочек детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и ввести пожизненный надзор за ними.

Также губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал полмиллиона рублей тому, кто сообщит достоверную информацию о местонахождении Виталия Молчанова,