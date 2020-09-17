Детский омбудсмен предложили создать реестр педофилов

Кузнецова в своем Instagram отреагировала на гибель двух сестер в Ярославской области.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов. Она считает, что необходимо ввести пожизненный надзор за ними после освобождения из тюрьмы.

Кузнецова в своем Instagram отреагировала на гибель двух сестер в Ярославской области. 15 сентября в Рыбинске мать нашла двух дочерей 8 и 13 лет мертвыми. В убийстве с особой жестокостью и изнасиловании подозревают сожителя женщины. Она переехала к нему около полутора месяцев назад из Омской области.

По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы. Ранее его судили за изнасилование и убийство ребенка.

Подозреваемого пока не нашли.

«Теперь жертвами стали еще 2 девочки. Сколько еще пройдет времени? Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних», — поделилась своим мнением детский омбудсмен.