Детский омбудсмен предложили создать реестр педофилов

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов. Она считает, что необходимо ввести пожизненный надзор за ними после освобождения из тюрьмы.
Кузнецова в своем
По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы. Ранее его судили за изнасилование и убийство ребенка.
Подозреваемого пока не нашли.
«Теперь жертвами стали еще 2 девочки. Сколько еще пройдет времени? Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних», — поделилась своим мнением детский омбудсмен.