За помощь в поимке убийцы двух сестер из Рыбинска пообещали полмиллиона рублей

В убийстве с особой жестокостью и изнасиловании подозревают сожителя матери девочек.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал полмиллиона рублей тому, кто сообщит достоверную информацию о местонахождении Виталия Молчанова, подозреваемого в убийстве двух сестер в Рыбинске. Глава региона написал об этом во «ВКонтакте».

Миронов уточнил приметы мужчины и описал одежду, в которой его видели в последний раз. Губернатор призвал всех, кто видел подозреваемого, как можно быстрее позвонить в полицию.

Напомним, 15 сентября в Рыбинске женщина нашла мертвыми своих дочерей 8 и 13 лет. В убийстве с особой жестокостью и изнасиловании подозревают сожителя матери, к которому она переехала полтора месяца назад из Омской области.

Мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы. Ранее его судили за изнасилование и убийство ребенка.

После убийства девочек детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и ввести пожизненный надзор за ними.