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Пашаева лишили статуса адвоката
Он защищал в суде актера Михаила Ефремова.

Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката. Он защищал в суде актера Михаила Ефремова, которого осудили на восемь лет за ДТП в центре Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

Квалифколлегия палаты нашла в его действиях наличие дисциплинарного проступка.

О прекращении статуса адвоката сообщал Минюст. Также в ведомстве предложили возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы семьи рязанца Сергея Захарова.

«Оба представления будут направлены в связи с деятельностью данных адвокатов в рамках резонансного уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием с участием актера Михаила Ефремова», — говорится в сообщении Минюста.

Ранее сообщалось, что адвокат сам навязал свои услуги актеру Михаилу Ефремову, пообещав ему за 11 млн рублей добиться мягкого наказания за ДТП. Юрист получил деньги еще до начала суда. Пашаев обещал Ефремову минимальное наказание.

Как сообщили в ОНК, Ефремов остался недоволен работой Пашаева.

Пашаев сообщил, что защищал Ефремова бесплатно и заранее его предупредил, что суд первой инстанции назначит ему 7-8 лет колонии. Но, по словам Пашаева, он смог бы развалить это дело в Верховном суде.