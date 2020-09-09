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Ефремов заявил, что адвокат «подставил» его на восемь лет
Актер отметил, что не ожидал такого приговора.

Михаил Ефремов заявил, что его адвокат Эльман Пашаев «подставил» его на восемь лет. Об этом сообщил НТВ.

Актер отметил, что не ожидал такого приговора.

«Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он», — сказал Ефремов.

Он добавил, что Пашаев хочет подать апелляционную жалобу по почте и отправить ее в последний день. Ефремов заявил, что это странно и рискованно.

Актер рассказал, что ждал в СИЗО другого адвоката, но «пришел опять Эльман Пашаев».

Он добавил, что доверяет только жене, а Пашаев заявил, что это она его послала к артисту.

«Так ли это? Связи с ней нет. Как мне узнать, что происходит?» — задался вопросом Ефремов.

Артист рассказал, что с сокамерниками у него нормальные отношения и положительно отозвался о питании. По его словам, вечером он ел пюре с вареной селедкой, на завтрак — овсяную кашу.

Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался.