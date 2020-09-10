Пашаев заявил, что бесплатно работал по делу Ефремова

Пашаев добавил, что удовлетворен работой.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что работал по делу артиста бесплатно. Об этом он сказал в эфире телеканала « Москва 24 ».

«Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно. Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров», — объявил юрист.

Пашаев добавил, что удовлетворен работой и рассчитывает не ее продолжение в части подготовки апелляции.

Ранее Ефремов заявил, что адвокат «подставил» его на восемь лет.

Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался.