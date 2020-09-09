Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев обещал актеру добиться минимального наказания за смертельное ДТП, передает
Поэтому, по его словам, Ефремов придерживался предложенной линии защиты.
Источник не знает, сколько стоили услуги Пашаева, но, по его мнению, был уплачен «далеко не один миллион рублей». По данным собеседника, близкие Ефремова не знают, «как и откуда у него появился этот защитник». Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.
От полученных травм Захаров скончался.