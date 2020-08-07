Сергею Карабасову продлили домашний арест на полгода

10 сентября 2020 года предварительное слушание будет продолжено.

Бывшему мэру Сергею Карабасову продлили домашний арест на полгода, сообщает пресс-служба Советского райсуда.

Также на шесть месяцев продлили арест Игорю Ковалеву — бывшему начальнику управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани и подчиненному Карабасова.

Мера пресечения в отношении обвиняемого гендиректора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова оставлена прежняя — залог.

10 сентября 2020 года предварительное слушание будет продолжено. Оно также пройдет в закрытом формате (в соответствии с частью 1 статьей 234 УПК РФ).

Напомним, в пятницу, 7 августа, в Советском суде состоялось закрытое заседание над бывшим мэром Сергеем Карабасовым по делу об исчезновении детской площадки в Лесопарке.

Рязанского чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

По версии следствия, начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.

О ситуации стало известно после того, как рязанская журналистка сообщила о произошедшем президенту России Владимиру Путину на медиафоруме.