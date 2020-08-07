В Рязани начался суд над бывшим мэром Сергеем Карабасовым

Напомним, рязанского чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по делу о «пропаже» детской площадки в Лесопарке.

В пятницу, 7 августа, в Советском суде начался суд над бывшим мэром Сергеем Карабасовым по делу об исчезновении детской площадки в Лесопарке. Заседание проходит в закрытом формате.

Адвокат Карабасова воздержался от комментариев.

Рязанского чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

По версии следствия, начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.

О ситуации стало известно после того, как рязанская журналистка сообщила о произошедшем президенту России Владимиру Путину на медиафоруме.