Реконструкцию Площади Ленина возобновят в 2021 году

Ранее вместо площади Ленина в Рязани решили отремонтировать «Наташкин» парк.

В четверг, 6 августа, губернатор Николай Любимов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Евгением Беленецким, сообщили на сайте регионального правительства.

По словам главы региона, в 2021 году в Рязани реконструируют или благоустроят несколько важных объектов — площадь Ленина, Торговые ряды, Торговый городок, набережную Трубежа, сквер в Кремле.

Сейчас готовится проектно-сметная документация для ремонта, благоустройства или реконструкции общественных пространств в областном центре.

Ранее в мэрии назвали причину, по которой благоустройство площади Ленина в 2019 году не проводилось. Вместо площади Ленина в Рязани решили отремонтировать «Наташкин» парк.

Напомним, в 2018 году при реконструкции площади Ленина инспекция по охране ОКН возбудила дело против УБГ, так как рабочие повредилиисторическое мощение и другие объекты культурного слоя 17-19 веков.