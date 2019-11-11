В мэрии назвали причину отказа от благоустройства площади Ленина в Рязани

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В мэрии назвали причину, по которой благоустройство площади Ленина в 2019 году не проводилось. Об этом администрация сообщила в ответе на запрос редакции RZN.info.
В документе отмечается, что в августе региональная госинспекция по охране ОКН
В ранее подготовленном проекте эти работы не предусматривались, поэтому работы проводить отказались.
По версии мэрии, раскопки займут около трех месяцев. В планах администрации остается
Ранее вместо площади Ленина в Рязани решили
Напомним, в 2018 году при реконструкции площади Ленина инспекция по охране ОКН
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