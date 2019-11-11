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17:46, 11 ноября 2019 208
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В мэрии назвали причину отказа от благоустройства площади Ленина в Рязани

В мэрии назвали причину отказа от благоустройства площади Ленина в Рязани

В мэрии назвали причину, по которой благоустройство площади Ленина в 2019 году не проводилось. Об этом администрация сообщила в ответе на запрос редакции RZN.info.

В документе отмечается, что в августе региональная госинспекция по охране ОКН выдала мэрии предостережение о проведении археологических работ перед благоустройством на улице Кольцова, так как под участком находится «Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский».

В ранее подготовленном проекте эти работы не предусматривались, поэтому работы проводить отказались.

По версии мэрии, раскопки займут около трех месяцев. В планах администрации остается благоустройство улиц Кольцова и Краснорядской с созданием пешеходной зоны.

Ранее вместо площади Ленина в Рязани решили отремонтировать «Наташкин» парк.

Напомним, в 2018 году при реконструкции площади Ленина инспекция по охране ОКН возбудила дело против УБГ, так как рабочие повредили историческое мощение и другие объекты культурного слоя 17-19 веков.


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