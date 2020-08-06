На сасовского предпринимателя завели дело из-за травмирования мальчика в пекарне
На мальчика опрокинулся железный контейнер для перевозки и хранения хлеба.
На сасовского предпринимателя завели уголовное дело из-за травмирования мальчика в пекарне. Об этом пишет ИД «
Напомним, что 29 июля на мальчика, который пришел с мамой на работу в ночную смену, опрокинулся железный контейнер для перевозки и хранения хлеба.
Ребенок получил травмы головы, его на вертолете отправили в ОДКБ.
Как сообщили врачи, в настоящее время он находится в реанимации, дышит самостоятельно и его состояние стабильно.
Ранее прокуратура рассказала о результатах проверки предприятия. Во время нее нашли множество нарушений.
Следователи также организовали проверку.