Прокуратура провела проверку после травмирования ребенка в сасовской пекарне

Выявлены нарушения трудового законодательства, в том числе об охране труда.

Прокуратура провела проверку после травмирования ребенка в сасовской пекарне. Результаты опубликованы на сайте надзорного органа.

Установлено, что мальчик находился с матерью на ее работе — в хлебопекарном цехе. По неосторожности пятилетний ребенок задел железный контейнер для перевозки и хранения хлеба. Он упал на него.

«В ходе проверки деятельности работодателя выявлены нарушения трудового законодательства, в том числе об охране труда», — говорится в сообщении.

Установлено, что мать ребенка и еще двое лиц не были трудоустроены официально. Кроме того, у ряда работников не было медкнижек с отметками о прохождении обязательного медицинского осмотра, прохождении аттестации по программе санитарного минимума, нахождения технологического оборудования, производственного помещения в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем) и по ч.3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров).

Кроме того, в отношении ответственного возбуждено дело по части 1 статьи 14.43 КоАП.

Ранее врачи рассказали о состоянии мальчика.