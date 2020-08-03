Врачи рассказали о состоянии мальчика, получившего травмы в сасовской пекарне

Сейчас ребенок находится в реанимации.

Врачи рассказали о состоянии пятилетнего мальчика, который получил травмы в сасовской пекарне. Он поступил в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в региональном минздраве .

Сейчас ребенок находится в реанимации, его удалось стабилизировать. В понедельник, 3 августа, мальчика сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, теперь он дышит самостоятельно. Но врачи все еще не дают прогнозов.

Напомним, вечером 28 июля ребенок находился с матерью на ее работе — в хлебопекарном цехе. Там на него упал контейнер. Мальчик получил черепно-мозговую травму.