Адвокат опроверг, что в машине Ефремова нашли гашиш после ДТП
Ранее стали известны результаты экспертизы по делу Ефремова.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что наркотики, найденные в машине артиста после ДТП, не принадлежали ему. Об этом передает ТАСС.
«Вы разве слышали, чтобы прокурор сказала, что на этих наркотиках его биоматериалы или иные следы? Я тоже нет. Значит, это не его наркотики», — сказал он.
Напомним, первое заседание по делу прошло в среду, 5 августа. Следующее состоится 6 августа.
Ранее стали известны результаты экспертизы по делу Ефремова.
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