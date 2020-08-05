После ДТП в машине Ефремова нашли следы гашиша

На футболке и сумке таких следов не нашли.

В автомобиле актера Михаила Ефремова, который устроил ДТП 8 июня в центре Москвы, нашли «микроскопические» следы гашиша. Об этом передает РИА Новости .

Отмечается, что теперь гособвинение может доказать факт употребления Ефремовым наркотиков в автомобиле, хотя по уголовному делу о сбыте наркотиков он проходит как свидетель.

«В автомобиле Ефремова обнаружены микроскопические следы тетрагидроканнабинола, входящего в состав гашиша и гашишного масла [и других видов наркотиков, получаемых из конопли]", — заявила прокурор на заседании в среду, 5 августа.

На футболке и сумке таких следов не нашли.

Ранее стали известны результаты экспертизы по делу Ефремова.

Напомним, 8 июня Ефремов на Grand Cherokee врезался в грузовик, за рулем которого был рязанец Сергей Захаров. Он погиб в больнице.