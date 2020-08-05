Следы кокаина, марихуаны и алкоголя. Опубликованы результаты экспертизы по делу Ефремова
Артист в момент ДТП был сильно пьян от алкоголя.
Опубликованы результаты экспертизы по делу Михаила Ефремова. Об этом пишет телеграм-канал «
Результаты экспертизы:
- Автомобиль актера Гранд Чероки находился в исправном состоянии в момент ДТП.
- На подушке безопасности есть следы ДНК Ефремова.
- Ефремов был один в авто в момент аварии.
- В крови Михаила Ефремова после аварии обнаружили кокаин, каннабиноиды и этанол — материалы дела.
Кроме того, на заседании суда, которое прошло в среду, 5 августа, один из сотрудников ДПС рассказал, что артист в момент ДТП был сильно пьян от алкоголя. По его словам, медицинское освидетельствование обнаружило у Ефремова 1,23 промилле этанола.
Сам актер информацию об алкоголе и наркотиках пока не комментировал, однако заявил, что не согласен с обвинением. По его словам, он «ничего не помнит», пишет РИА Новости.