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Следы кокаина, марихуаны и алкоголя. Опубликованы результаты экспертизы по делу Ефремова
Артист в момент ДТП был сильно пьян от алкоголя.

Опубликованы результаты экспертизы по делу Михаила Ефремова. Об этом пишет телеграм-канал «Мэш».

Результаты экспертизы:

  • Автомобиль актера Гранд Чероки находился в исправном состоянии в момент ДТП.
  • На подушке безопасности есть следы ДНК Ефремова.
  • Ефремов был один в авто в момент аварии.
  • В крови Михаила Ефремова после аварии обнаружили кокаин, каннабиноиды и этанол — материалы дела.

Кроме того, на заседании суда, которое прошло в среду, 5 августа, один из сотрудников ДПС рассказал, что артист в момент ДТП был сильно пьян от алкоголя. По его словам, медицинское освидетельствование обнаружило у Ефремова 1,23 промилле этанола.

Сам актер информацию об алкоголе и наркотиках пока не комментировал, однако заявил, что не согласен с обвинением. По его словам, он «ничего не помнит», пишет РИА Новости.