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Очевидцы рассказали подробности аварии с иномаркой около Ледового дворца
Напомним, вечером в пятницу, 31 июля, около Ледового дворца в столб врезалась иномарка.

Очевидцы рассказали подробности аварии с иномаркой около Ледового дворца. Об этом они написали в соцсетях.

Сообщается, что мужчины и женщина, которые находились в машине просили помочь им. Также известно, что проезжающие мимо останавливались и пытались оказать первую помощь пострадавшим.

«Ужасная авария. Женщина с окровавленной головой на тротуаре сидела, человека два-три подальше в траве. Не исключено, что сбили пешеходов», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером в пятницу, 31 июля, около Ледового дворца в столб врезалась иномарка. Также организатор торжеств Дмитрий Анохин сообщил, что в машине находились молодожены. В полиции прокомментировали ДТП.