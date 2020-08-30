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Минобороны представило снимки с «Авиамикса» под Рязанью
Шоу участников международного «Авиадартса» прошло в субботу, 29 августа.

Минобороны представило снимки с «Авиамикса» под Рязанью. Шоу участников международного «Авиадартса» прошло в субботу, 29 августа. В этом года из-за ситуации с коронавирусом зрителей не пускали.

Летчики выполнили групповое бомбометание, продемонстрировали воздушный бой и истребительное прикрытие действий ударной авиации. Кроме того, с вертолета Ми-26 высаживался десант, участники соревнований наносили массированные ракетные удары по наземным целям и выполняли другие элементы.

Напомним, международный этап «Авиадартса» открыли 23 августа. В соревнованиях участвовали более 40 экипажей истребительной, штурмовой, армейской авиации, свыше 500 человек личного состава, а также 42 самолета и вертолета России и Белоруссии. Из-за пандемии на конкурс не смогли попасть летчики из других государств.

Ранее РЗН. инфо публиковал большой фоторепортаж с «Авиамикса».

Фото Минобороны