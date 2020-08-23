Любимов назвал «Авиадартс» символом Рязанской области

В воскресенье, 23 августа, в регионе открыли международный этап конкурса летчиков.

Губернатор Николай Любимов назвал «Авиадартс» символом Рязанской области. В воскресенье, 23 августа, в регионе открыли международный этап конкурса, сообщил сайт регионального правительства.

На церемонии были заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Андрей Юдин, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации Республики Беларусь Александр Карев.

Рязанский губернатор поблагодарил Минобороны за возможность шесть лет подряд принимать летные соревнования.

«Воздушный турнир „Авиадартс“ давно стал символом нашего региона. Летнее небо Рязани уже сложно представить без современной авиации, высококлассных мастеров пилотирования, — сказал он. — Борьба за победу обещает быть жаркой и интересной».

В соревнованиях поучаствуют более 40 экипажей истребительной, штурмовой, армейской авиации, свыше 500 человек личного состава, а также 42 самолета и вертолета России и Белоруссии. Из-за пандемии в конкурсе не смогли участвовать летчики из других государств.

«В непростой обстановке в мире это служит ярким свидетельством стремления наших стран к сохранению братских и доверительных отношений в военной сфере», — сказал замглавнокомандующего ВКС Андрей Юдин.

Конкурс проходит по номинациям: «Истребительная авиация», «Штурмовая авиация», «Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах» и «Армейская авиация на боевых вертолетах». Летный состав будет состязаться в ведении визуальной воздушной разведки, навигации, боевом применении по наземным целям, а также эвакуации личного состава транспортно-боевыми вертолетами Ми-8.

Международный этап конкурса расчетов тактических беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» состоится на базе ВУНЦ ВВС «ВВА» и 52 авиационном полигоне «Погоново» в Воронеже.