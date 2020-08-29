РЗН. инфо публикует большой фоторепортаж с «Авиамикса»

Показательное шоу в этом году прошло без зрителей.

В субботу, 29 августа, РЗН. инфо публикует большой фоторепортаж с «Авиамикса». Показательное шоу соревнования «Авиадартс» в этом году из-за коронавируса прошло без зрителей.

Напомним, международный этап «Авиадартса» открыли 23 августа. В соревнованиях участвовали более 40 экипажей истребительной, штурмовой, армейской авиации, свыше 500 человек личного состава, а также 42 самолета и вертолета России и Белоруссии. Из-за пандемии на конкурс не смогли попасть летчики из других государств.

Фото: Дмитрий Вороширин