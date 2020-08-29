Мэр Рязани помогла отмыть новую школу в Горроще
Ранее стало известно, что родителей заставляют отмывать эту школу.
Мэр Рязани Елена Сорокина помогла отмыть новую школу в Горроще. Она
«Мы с радостью помогли навести здесь порядок, ведь традиция совместными усилиями — вместе с учителями, родителями и детьми проводить субботники является объединяющей, учит труду и взаимовыручке," - написала мэр.
Сорокина поблагодарила всех, кто пришел на уборку.
Ранее стало известно, что родителей заставляют отмывать новую школу в Горроще. Власти не смогли прокомментировать эту информацию.