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Родителей заставляют отмывать новую школу в Горроще
Школу должны открыть к 1 сентября.

Как стало известно РЗН. Инфо, родителей, дети которых должны пойти учиться в построенную школу в Горроще, настоятельно просят помочь убрать кабинеты. В родительских чатах классные руководители рассказывают, что сейчас принимают кабинеты.

Учителя вынуждены самостоятельно отмывать классы от побелки и не справляются с объемом работ.

Мнения в чатах разделились: некоторые родители предложили скинуться на клининговую компанию, другие возмутились, что у администрации города нет денег на то, чтобы достойно подготовить новую школу ко Дню знаний.

Напомним, школу на месте снесенного интерната начали строить в конце мая. На объект потратили около миллиарда.

Ранее сообщалось, что в связи с увеличением НДС стоимость работ выросла на 12 миллионов.

Школа рассчитана на 1100 мест. В нее должны переехать ученики 5 гимназии.

Строительство школы контролировала мэр города Елена Сорокина. 19 августа она проверила ход работ и заявила, что подрядчик не укладывается в сроки контракта.

В среду, 26 августа, мэрия опубликовала фотографии новой школы.