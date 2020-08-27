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Минобр и мэрия не смогли оперативно ответить, почему учителей и родителей заставляют отмывать новую школу в Горроще
Власти отказались отвечать на вопрос редакции.

Министерство образования и мэрия не смогли в течение рабочего дня ответить редакции РЗН. Инфо, почему учителей и родителей заставляют отмывать новую школу в Горроще.

Устный запрос информации в пресс-службы минобра и горадминистрации был направлен в четверг, 27 августа, в начале рабочего дня. Министерство образования отказалось отвечать на вопрос, сказав, что лучше адресовать его в мэрию. В пресс-службе городской администрации сначала сказали, что готовят ответ, а позже заявили, что необходимо писать письменный запрос.

Напомним, что по закону о СМИ (статья 39), редакция имеет право делать запрос в устной форме. О том, что учителя отмывают готовящуюся к открытию школу в Горроще стало известно в среду, 26 августа. Классные руководители обращались в родительских чатах за помощью, говоря, что не успевают самостоятельно подготовить классы к первому сентября. Школу на месте снесенного интерната начали строить в 2018 году. На объект потратили около миллиарда.

Ранее появились фото новой школы.