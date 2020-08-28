В Госдуму внесли законопроект о выходном 1 сентября для родителей первоклассников

Изменения намерены внести в Трудовой кодекс.

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном 1 сентября для родителей первоклассников, сообщил один из авторов проекта, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Одновременно с этим вносится также изменение в статью 128 Трудового кодекса, в которой указаны случаи, когда работодатель обязан предоставлять отпуск без сохранения заработной платы. Отказ в данных случаях будет нарушением трудовых норм.

Таким образом, согласно законопроекту, в случае его принятия, у родителей первоклассников может появиться выбор — брать выходной за свой счет или в счет отпуска.

Ранее в Минтруде рассказали, кому 1 сентября могут предоставить выходной.