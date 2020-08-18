В Минтруде рассказали, кому 1 сентября могут предоставить выходной

Ведомство готово рассмотреть не только выходной день для родителей первоклассников, но и для выпускников.

В Минтруде пояснили, что трудовой кодекс РФ предусматривает возможность по согласованию с работодателем оформить сотрудникам на 1 сентября неоплачиваемый отпуск, передает ТАСС .

Также в министерстве отметили, что на ряде предприятий существует практика, где выходной для родителей школьников установлен внутренними документами.

В Минтруде подчеркнули, что работодатель может устанавливать дополнительные гарантии для работников по сравнению с трудовым законодательством. Например, освобождать от работы 1 сентября с сохранением заработной платы.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести выходной для родителей первоклассников. По данным опроса, около 37% родителей первоклассников не могут отпроситься с работы в День знаний.