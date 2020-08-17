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В России предложили дать первого сентября выходной семьям первоклассников
Большинству родителей приходится отпрашиваться с работы, чтобы отвести детей в школу.

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой дать оплачиваемый выходной родителям первоклассников первого сентября. Об этом передает РИА Новости.

По данным опроса, среди 1,6 тысячи родителей из 75 регионов 56% планируют вести ребенка на первый урок. При этом, 83% заявили, что им для этого придется брать отгул или отпуск за свой счет. Четверть опрошенных планирует договариваться с работодателем, чтобы позже прийти на работу в этот день.

37% родителей заявили, что с работы отпроситься не смогут, как и взять выходной за свой счет.

Психологи высказали мнение, что для учащихся начальной школы присутствие родителей на линейке 1 сентября важно для внутреннего спокойствия ребенка, поскольку дети испытывают стресс из-за смены обстановки.

В связи с этим Голикову попросили дать родителям первоклассников дополнительный выходной 1 сентября.