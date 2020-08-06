В рязанской школе подтвердили намерения епархии забрать здание
Директор учреждения уже получила уведомление из суда.
В рязанской школе №6 на улице Семинарской подтвердили намерения епархии забрать здание.
Директор учреждения Татьяна Гречанинова уже получила уведомление из суда.
«Я получила письмо, в котором говорится о предстоящем суде. В нем мы выступим в качестве третьих лиц», — рассказала Гречанинова. Она отметила, что «Рязанская епархия уже на протяжении трех лет пытается вернуть здание школы».
Напомним, на рязанскую мэрию подали в суд с требованием передать здание школы на улице Семинарской.
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