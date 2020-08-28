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Любимов отреагировал на жалобы родителей на поборы в рязанских школах
Рязанка спросила главу региона, почему родителей заставляют сдавать деньги на воду и охрану.

Губернатор Николай Любимов отреагировал на жалобы родителей на поборы в рязанских школах. Вопрос о жалобах ему задали в на родительском собрании, которое прошло онлайн в пятницу, 28 августа, в группе «Рязанская область» «ВКонтакте».

Рязанка спросила главу региона, почему родителей учеников школы №53 заставляют сдавать деньги на кулер для воды и охрану.

По его словам, по закону у школ есть право привлекать на укрепление «материально-технической базы и совершенствование образовательного процесса» внебюджетные источники. Любимов отметил, что критерием привлечения помощи является добровольность, и родители могут сами принимать решения о необходимости взносов.

Губернатор добавил, что рязанцы могут обращаться в минобразования или правоохранительные органы в случае незаконности поборов.

«На моей памяти они [обращения] были, есть, всегда будут, — сказал Любимов. — Здесь нужна конкретика. Если есть какие-то поборы, если кто-то не соблюдает закон, обращайтесь. Это единственное разумное действие».

Напомним, рязанцы рассказали, что им пришлось самостоятельно покупать средства дезинфекции для лицея №4.

Ранее стало известно, что родителей заставляют отмывать новую школу в Горроще. Власти не смогли прокомментировать эту информацию.