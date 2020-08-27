Адвокат сына Захарова рассказал о продаже билетов на заседание с Ефремовым за 500 тысяч

Объявления о продаже билетов появились ранее на Avito.

Сергей Аверцев, адвокат старшего сына рязанца Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, рассказал, что продажа билетов на заседание с актером, скорее всего, шутка, но очень удачная. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, 27 августа.

«Процесс стал больше похож на шоу, чем на судебный. Я поражаюсь терпению судьи. Неудивительно, что в сети появилось объявление о продаже билетов за 500 тысяч рублей на заседание с Ефремовым. Но, если судить, что там происходит, шутка удалась», — сообщил адвокат.

Билеты ранее появились на сайте Avito.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.

Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.