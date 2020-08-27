Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 27
21°
Пт, 28
20°
Сб, 29
16°
ЦБ USD 75.24 -0.3 28/08
ЦБ EUR 89 -0.23 28/08
Нал. USD 75.05 / 75.65 15:43
Нал. EUR 88.85 / 89.30 15:43
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Можно ли публиковать в соцсетях фото человека бе...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
4 часа назад
697
РГМЭК разъясняет новый порядок работы с приборами учета электроэнергии
О том, как будет происходить взаимодействие энергетиков...
5 часов назад
606
«Я хочу здесь обвенчаться». Анфиса Охлобыстина о своем видеоблоге и пу...
Анфиса Охлобыстина, дочь известного актера Ивана Охлобы...
Вчера 16:35
4 391
От «плехановки» до рязанской глубинки. Москвич оказался отрезанным от...
Как живет добровольный отшельник и почему его приехали...
Вчера 11:49
5 169
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Терминатор за рулем. Адвокат рассказал, кто мог управлять машиной Ефремова
Версию об этом защитник услышал на одном из судебных заседаний.

На одном из заседаний по делу Ефремова адвокат старшего сына рязанца Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, услышал версию, что автомобиль актера перед ДТП могли взломать хакеры. Об этом он заявил журналистам в четверг, 27 августа, на пресс-конференции.

«Что хотят адвокаты Ефремова кроме пиара я не знаю. Может сделать вид, что трудятся… Но трагедия превращается в фарс. Недавно я слушал предположение эксперта о том, что машиной в момент ДТП мог управлять не Ефремов, а хакеры, которые контролируют машины, как в фильме «Терминатор 3», — поделился адвокат. Аверцев добавил, что в представленных отзывах в суде на автотехническую экспертизу не было данных о статистике неисправности автомобиля и отсутствовало исследование ее электроники.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.

Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.