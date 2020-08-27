Терминатор за рулем. Адвокат рассказал, кто мог управлять машиной Ефремова

Версию об этом защитник услышал на одном из судебных заседаний.

На одном из заседаний по делу Ефремова адвокат старшего сына рязанца Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, услышал версию, что автомобиль актера перед ДТП могли взломать хакеры. Об этом он заявил журналистам в четверг, 27 августа, на пресс-конференции.

«Что хотят адвокаты Ефремова кроме пиара я не знаю. Может сделать вид, что трудятся… Но трагедия превращается в фарс. Недавно я слушал предположение эксперта о том, что машиной в момент ДТП мог управлять не Ефремов, а хакеры, которые контролируют машины, как в фильме «Терминатор 3», — поделился адвокат. Аверцев добавил, что в представленных отзывах в суде на автотехническую экспертизу не было данных о статистике неисправности автомобиля и отсутствовало исследование ее электроники.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.

Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.