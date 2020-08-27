Терминатор за рулем. Адвокат рассказал, кто мог управлять машиной Ефремова

На одном из заседаний по делу Ефремова адвокат старшего сына рязанца Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, услышал версию, что автомобиль актера перед ДТП могли взломать хакеры. Об этом он заявил журналистам в четверг, 27 августа, на пресс-конференции.
«Что хотят адвокаты Ефремова кроме пиара я не знаю. Может сделать вид, что трудятся… Но трагедия превращается в фарс. Недавно я слушал предположение эксперта о том, что машиной в момент ДТП мог управлять не Ефремов, а хакеры, которые контролируют машины, как в фильме «Терминатор 3», — поделился адвокат. Аверцев добавил, что в представленных отзывах в суде на автотехническую экспертизу не было данных о статистике неисправности автомобиля и отсутствовало исследование ее электроники.
Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.
По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.
Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.