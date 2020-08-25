На заседание суда с Ефремовым начали продавать билеты

Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии за ДТП, после которого погиб рязанец.

На заседание суда с Михаилом Ефремовым начали продавать билеты. Предложение появилось на сайте Avito.

Пользователь с ником Изабелла предлагала билеты на «первый ряд» за 500 тысяч рублей. К своему объявлению женщина добавила фото из здания суда.

На момент публикации новости предложение удалили.

Напомним, Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии за ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров.