На заседание суда с Ефремовым начали продавать билеты
Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии за ДТП, после которого погиб рязанец.
На заседание суда с Михаилом Ефремовым начали продавать билеты. Предложение появилось на
Пользователь с ником Изабелла предлагала билеты на «первый ряд» за 500 тысяч рублей. К своему объявлению женщина добавила фото из здания суда.
На момент публикации новости предложение удалили.
Напомним, Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии за ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров.