Рязанский минобр рассказал о бесплатном питании для школьников

Минобразования рассказало, что льготные категории по-прежнему будут обеспечены бесплатным питанием.

Рязанский минобр рассказал на странице губернатора Николая Любимова о бесплатном питании для школьников.

«Бесплатным будет первый прием горячего питания в зависимости от того, в какую смену обучается ребенок. Если ребенок учится в первую смену, то это будет завтрак. Если во вторую — обед», — отметили в ведомстве.

Минобразования рассказало, что льготные категории по-прежнему будут обеспечены бесплатным питанием.

Ранее сообщалось, что питание в рязанских школах подорожает почти вдвое.

Глава региона подчеркнул, что в этом году предстоит выполнить две новые задачи: обезопасить школьников и учителей от COVID-19 и обеспечить всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.