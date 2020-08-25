Питание в рязанских школах подорожает почти вдвое

Меню уже согласовано с Роспотребнадзором.

Питание в школах Рязанской области подорожает. Об этом сообщила министр образования региона Ольга Щетинкина на заседании областного правительства.

«Стоимость одноразового горячего питания для учащихся начальной школы увеличится в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом», — сказала Щетинкина.

Также министр отметила, что меню уже согласовано с Роспотребнадзором. Питание станет более разнообразным, повысится его калорийность, улучшится белково-витаминный состав, уточнила Щетинкина.

Согласно постановлению президента России, все 48 тысяч школьников 1-4 классов Рязанской области будут обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием.