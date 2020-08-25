Любимов поручил максимально обезопасить школьников и учителей от вспышек коронавируса

Губернатор обсудил этот вопрос на заседании правительства.

Во вторник, 25 августа, губернатор Николай Любимов провел заседание регионального правительства, в рамках которого обсудили готовность Рязанской области к новому учебному году.

Глава региона подчеркнул, что в этом году предстоит выполнить две новые задачи: обезопасить школьников и учителей от COVID-19 и обеспечить всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

Любимов поручил зампреду правительства Роману Петряеву и министру образования и молодежной политики региона Ольге Щетинкиной еще раз проконтролировать ситуацию на всех существующих на сегодня проблемных точках. Кроме того, Любимов поручил минобразованию региона совместно с Роспотребнадзором и главами администраций держать на особом контроле вопросы безопасности в школах, чтобы не допускать вспышек заболевания.

Щетинкина отметила в своем докладе, что все образовательные учреждения региона признаны готовыми принять детей 1 сентября. На их подготовку в этом году было направлено более 700 млн. рублей федерального, областного и местного бюджетов. Она подчеркнула, что в 14 учреждениях региона выполнили капремонт, в 12 районах отремонтировали девять спортзалов. Общий объем средств, направленных на обеспечение комплексной безопасности учреждений образования, составил 58,8 млн. рублей.

Министр отметила, что в Рязанской области все 48 445 школьников 1-4 классов будут обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием. На переоснащение столовых новым оборудованием направили более 20 млн. рублей. На оснащение школ оборудованием и материалами для исполнения санитарно-эпидемиологических правил и требований в условиях пандемии коронавируса выделили свыше 96 млн. рублей из резервного фонда правительства области и муниципальных бюджетов.

По словам Щетинкиной, в 2020 году заработают три новые школы на 1732 места: в микрорайоне Горроща, селе Незнаново Кораблинского района и селе Дядьково. «Строительство школ продолжится», — сказала министр, и сообщила, что регион получит федеральные субсидии на строительство учреждений в Сасове, микрорайоне Кальное, а также учебного корпуса Лесно-Конобеевской школы-интерната.