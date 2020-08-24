Следствие реабилитировало многодетную рязанку, обвиненную в жестоком обращении с детьми

Эта история началась в 2018 году, когда три приемные дочери написали заявление на мать.

Следствие реабилитировало многодетную рязанку Светлану Соловьеву, обвиненную в жестоком обращении с детьми. Женщина поблагодарила сотрудников следкома за помощь, особенно отметив следователя по особо важным делам подполковника юстиции Максима Сеничкина за чуткое отношение к детям. Видеообращение матери в понедельник, 24 августа, опубликовало рязанского СУ СКР.

Напомним, эта история началась в 2018 году, когда три приемные дочери написали заявление на мать, в котором указали, что она их не кормит, бьет и унижает. Как позже признались девочки, они сделали это из-за обиды на опекуна.

Несовершеннолетних поместили в детдом, откуда Соловьева смогла забрать двух из них.

В конце января женщина и ее адвокат рассказали, что прокурор относится к ним предвзято. На Соловьеву в шестой раз завели уголовное дело за жестокое обращение с детьми. Материалы передали в следком из-за ненадлежащего расследования полиции.