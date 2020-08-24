Адвокат семьи погибшего рязанца рассказал, зачем Ефремов отказался от услуг Пашаева

По словам адвоката, действия актера были предсказуемы.

Александр Добровсинский, адвокат семьи погибшего рязанца Сергея Захарова, рассказал, зачем Михаил Ефремов отказывался от услуг Эльмана Пашаева. Его комментарий опубликовал телеканал « 360 ».

По словам адвоката, действия актера были предсказуемы.

«Я же говорил об этом много раз, я еще в пятницу на суде об этом сказал — что так и будет. Им надо было достать свидетеля, который исчез, и потянуть время. Это очень хорошо, что Пашаев вернулся, потому что с ним веселее», — сказал Добровинский.

Он также выразил сожаление, что Ефремов «в очередной раз обманул суд».

Ранее стало известно, что Ефремов отказался от услуг Пашаева. Актер заявил, что оставит его при себе в качестве консультанта. Спустя время Пашаева снова назначили его адвокатом.