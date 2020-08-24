Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 24
24°
Вт, 25
23°
Ср, 26
22°
ЦБ USD 74.42 0.32 25/08
ЦБ EUR 87.9 0.17 25/08
Нал. USD 74.02 / 76.40 10:22
Нал. EUR 87.41 / 88.45 18:21
Новости
Коронавирус
Публикации
Кого хочет вырастить «Партия Роста»? Интервью с ее лидером Борисом Тит...
Об изменениях в партии, о сути программы «Капитализм дл...
11 часов назад
1 794
Сентябрь близко. Успеют ли доделать ремонт на Первомайском проспекте?
В первый же день ремонта горожане столкнулись с огромны...
22 августа 19:58
6 983
Как станут работать рязанские школы с 1 сентября
Об особенностях в работе школ, которые связаны с эпидем...
21 августа 19:05
11 740
Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» впервые...
В мероприятии поучаствовали около трех тысяч представит...
21 августа 17:41
5 197
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Адвокат семьи погибшего рязанца рассказал, зачем Ефремов отказался от услуг Пашаева
По словам адвоката, действия актера были предсказуемы.

Александр Добровсинский, адвокат семьи погибшего рязанца Сергея Захарова, рассказал, зачем Михаил Ефремов отказывался от услуг Эльмана Пашаева. Его комментарий опубликовал телеканал «360».

По словам адвоката, действия актера были предсказуемы.

«Я же говорил об этом много раз, я еще в пятницу на суде об этом сказал — что так и будет. Им надо было достать свидетеля, который исчез, и потянуть время. Это очень хорошо, что Пашаев вернулся, потому что с ним веселее», — сказал Добровинский.

Он также выразил сожаление, что Ефремов «в очередной раз обманул суд».

Ранее стало известно, что Ефремов отказался от услуг Пашаева. Актер заявил, что оставит его при себе в качестве консультанта. Спустя время Пашаева снова назначили его адвокатом.