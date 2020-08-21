Ефремов отказался в суде от адвокатов

Адвокаты актера останутся его консультантами.

Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров, во время судебного заседания отказался от адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Об этом передает ТАСС .

«Пусть они останутся в качестве консультантов, а мою защиту осуществляет кто-то другой», — сказал он.

Артист подчеркнул, что решение об отказе от адвокатов принял самостоятельно. Он отметил, что у него есть «знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский».

«Все показания свидетелей со стороны обвинения принимаются и не обхихикиваются. Все показания свидетелей с моей стороны не принимаются и обхихикиваются», — так прокомментировал Ефремов свой отказ.

Пашаев отреагировал на решение артиста и сказал, что это законное право подсудимого.

«В суде нам не давали работать и представлять свою позицию. Ефремов сказал мне в перерыве, что у судьи я и моя коллега Шаргородская вызываем раздражение», — сказал он.

Пашаев останется консультантом Ефремова. Нового защитника актер должен найти за пять дней.