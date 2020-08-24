Стало известно имя адвоката Ефремова
Актер отказался от услуг Пашаева в пятницу.
Эльман Пашаев вновь станет адвокатом Михаила Ефремова. Об этом в понедельник, 24 августа, пишет «Московский комсомолец» в своем
В пятницу, 21 августа, актер, а зале суда отказался от адвокатских услуг Пашаева и заявил, что оставит его при себе в качестве консультанта. Ефремов объяснил свое решением желанием найти защитника «посильнее».
Пашаев
Напомним, следующей заседание суда перенесли на 31 августа. Это сделали для того, чтобы Ефремов смог найти себе новых адвокатов.
Фото из Instagram Эльмана Пашаева