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Стало известно имя адвоката Ефремова
Актер отказался от услуг Пашаева в пятницу.

Эльман Пашаев вновь станет адвокатом Михаила Ефремова. Об этом в понедельник, 24 августа, пишет «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

В пятницу, 21 августа, актер, а зале суда отказался от адвокатских услуг Пашаева и заявил, что оставит его при себе в качестве консультанта. Ефремов объяснил свое решением желанием найти защитника «посильнее».

Пашаев подтвердил телеканалу «360», что вновь станет адвокатом Ефремова. При этом, как он отметил, у актера «могут появиться и другие адвокаты».

Напомним, следующей заседание суда перенесли на 31 августа. Это сделали для того, чтобы Ефремов смог найти себе новых адвокатов.

Фото из Instagram Эльмана Пашаева