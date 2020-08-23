Загоревшуюся в Туме свалку продолжают тушить — МЧС

Местные жители жалуются, что не могут выйти на улицу из-за резкого запаха.

Загоревшуюся в Туме свалку продолжают тушить. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщила пресс-служба рязанского ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что на месте работают их сотрудники.

Напомним, свалка на окраине клепиковского поселка загорелась в четверг, 20 августа. В воскресенье Туму накрыло ядовитым смогом. Местные жители в сцосетях пишут, что не могут выйти на улицу из-за резкого запаха.

На момент публикации новости комментария на жалобы тумчан администрации Клепиковского района нет.