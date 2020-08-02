Росгвардия прокомментировала потасовку с десантниками в парке Горького
Личности зачинщиков выясняют.
В парке Горького пресекли нарушение общественного порядка. Такой комментарий дали в пресс-службе центрального округа Росгвардии, пишет РИА Новости.
Личности зачинщиков выясняют.
Напомним, в воскресенье, 2 августа, десантники подрались с полицейскими.
Инцидент произошел после того, как сотрудники попросили бывших десантников «вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим».
В результате конфликта пострадал сотрудник Росгвардии. Задержаны несколько человек.
Также было опубликовано видео с места происшествия.