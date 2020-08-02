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Несколько человек задержали после потасовки между десантниками и полицейскими в Москве
В результате конфликта пострадал сотрудник Росгвардии.

Четыре человек задержаны после конфликта между бывшими десантниками и полицейскими во время празднования Дня ВДВ в парке Горького в Москве, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что инцидент произошел после того, как сотрудники попросили бывших десантников «вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим».

Другой осведомленный источник сообщил, что в результате конфликта пострадал сотрудник Росгвардии.

По его словам, росгвардеец не получил серьезных травм. Источник добавил, что обстоятельства конфликта выясняются, информация по задержанным уточняется.

Ранее было опубликовано видео с места произошедшего.