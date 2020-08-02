В Парке Горького десантники подрались с полицейскими

Сообщается, что активной драки не было.

Потасовка десантников и полиции произошла в московском Парке Горького после попытки задержания одного из «голубых беретов», сообщили РИАМО со ссылкой на очевидца происшествия.

«Его (десантника — ред.) начали скручивать, но он, видимо, был в пьяном состоянии. За него вступились все его сотоварищи и начали оттеснять полицию», — сказал очевидец.

Сообщается, что активной драки не было. Полиция попыталась выстроиться в ряд и создать оцепление. В скором времени на место инцидента подъехала машина ОМОНа, десантников попросили успокоиться.

После потасовки задержанного отпустили.